Платежи

Энергетики Ингушетии добились роста платежей почти на 9 %

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В филиале «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» подведены итоги работы 11 месяцев 2022 года по ликвидации дебиторской задолженности и обеспечению текущей оплаты за электроэнергию.

Так, уровень платежей, произведенных потребителями Ингушетии в январе-ноябре текущего года, составил 62,2 % или 1,4 млрд рублей. Это на 9 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении платежи увеличились на 205,4 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Существенное повышение платежной дисциплины стало результатом комплексной работы энергокомпании: усиление взаимодействия с республиканскими органами власти; ежедневные проверки приборов учета; оперативное проведение мероприятий по отключению злостных неплательщиков; рейды по пресечению неучтенного потребления энергоресурса; оформление исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке; работа уведомительного характера; инвентаризация абонентской базы данных.

«Гарантирующий поставщик продолжает отмечать устойчивую позитивную динамику в решении хронической проблемы неплатежей за использованную электроэнергию. Рост показателей мы в большей степени связываем с активной информационно-разъяснительной работой наших специалистов. И в том числе — на сходах граждан и собраниях жильцов многоквартирных домов. Я уверен, что открытый, доверительный и постоянный диалог с потребителями станет залогом высокой платежной дисциплины, а значит бесперебойного и качественного электроснабжения региона», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, общая сумма долга за ресурс в республике на 1 декабря 2022 года составила 6,3 млрд рублей. Основная часть — более 2,6 млрд рублей — приходится на население, свыше 2,3 млрд рублей — на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Как следствие, в регионе с высоким процентом ветхости и изношенности сетей недостаточно средств для строительства, модернизации и ремонта электросетевой инфраструктуры.

Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

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