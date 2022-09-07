Энергоснабжение

Энергетики Ингушетии на 39 % перевыполнили текущий план по расчистке и расширению просек ЛЭП

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Специалисты филиала «Россети Северный «Кавказ» — «Ингушэнерго» на 39 % перевыполнили текущий план по расчистке и расширению просек воздушных линий всех классов напряжения.

При плановых показателях в 25 га итоговая цифра восьми месяцев 2022 года составила 34,16 га. Это чуть меньше площади Государственного природного заповедника «Эрзи», расположенного в Джейрахском и Сунженском районах республики, сообщает пресс-служба компании.

Расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности является важным условием устойчивой работы электросетевого комплекса. Качественное и своевременное выполнение обязательного пункта ежегодной ремонтной программы позволяет улучшить качество электроснабжения региона, существенно снизить потери и аварийность в сети 0,4-10 кВ.

«Поросль в охранных зонах представляет серьезную угрозу надежности электроснабжения наших потребителей. Слишком высок риск возникновения коротких замыканий из-за соприкосновения проводов и ветвей, а также падения деревьев на линии электропередачи при неблагоприятных погодных условиях. Растительность также значительно затрудняет обслуживание оборудования — на расчищенных трассах работать и удобнее, и безопаснее. Именно поэтому мы не будем ограничиваться определенными установками или показателями. Обрезка сучьев и вырубка угрожающих падением деревьев во всех четырех районах республики будет продолжена», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Весь объем сотрудники энергокомпании выполняют хозяйственным способом для снижения уровня затрат и повышения качества работ. Энергетики проводят обрезку с применением бензопил, кусторезов и специальной техники в строгом соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и мерами противопожарной безопасности.

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