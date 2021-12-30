Безопасность

Энергетики Ингушетии напомнили детям о правилах новогодней электробезопасности

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Правила новогодней электробезопасности повторили специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» вместе с учащимися образовательных организаций республики.

Как сообщили в пресс-службе компании, поднимались вопросы: как безопасно нарядить елку? Какие правила запуска фейерверков следует соблюдать? Можно ли научиться прогнозировать пожароопасные ситуации, и почему селфи на энергообъектах опасны для жизни?

Энергетики рассказали детям о том, что категорически запрещается играть возле энергообъектов, проникать в трансформаторные подстанции, открывать двери распределительных щитов, подниматься на опоры воздушных линий электропередачи и приближаться на недопустимо близкое расстояние к оборванным проводам. Школьников познакомили с предупреждающими знаками, размещаемыми на электрооборудовании, и напомнили, как правильно покупать и использовать новогоднюю атрибутику — гирлянды и пиротехнику.

«Украшать елку или помещение гирляндами должны взрослые. Но даже в этом случае существуют определенные правила: украшения нельзя размещать вблизи отопительных батарей, разбирать или пытаться починить, особенно если они включены в розетку. Это может привести к удару током и пожару», — подчеркнули специалисты.

Красной строкой прозвучала тема о соблюдении мер безопасности при обращении с праздничной пиротехникой. Фейерверки и салюты ни в коем случае нельзя запускать под линиями электропередачи, вблизи питающих центров и трансформаторных подстанций — подобные действия ставят под угрозу жизни и здоровье людей, а также могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. На каждом фейерверке и хлопушке всегда указан радиус безопасной зоны. Это означает, что в этом радиусе от места запуска не должно быть ни людей, ни зданий, ни энергообъектов.

Для закрепления полученных знаний ребятам вручили канцелярские наборы: расписания уроков, брошюры и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности.

Напомним, мероприятия, направленные на профилактику детского электротравматизма, специалисты проводят в рамках реализации комплексной программы. Документ подразумевает организацию тематических уроков, конкурсов и викторин, экскурсии на энергообъекты, проверку технического состояния энергооборудования на территориях и вблизи образовательных учреждений. Энергетики готовят специальные красочные информационные материалы для школьников, транслируют видеоролики по электробезопасности на телеканалах.

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