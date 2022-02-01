Энергетики Ингушетии пресекли хищение электроэнергии на 5,3 млн рублей

В конце прошлого года в ходе внеплановой проверки нефтебазы специалисты технического аудита энергокомпании и сотрудники правоохранительных служб обнаружили признаки стороннего вмешательства в работу прибора учета: предприниматель не стал проявлять изобретательность — нарушив схему узла учета электроэнергии, отключил счетчик, сообщает пресс-служба «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Рабочая группа составила в отношении недобросовестного потребителя акт о безучетном потреблении ресурса — объем похищенной электроэнергии превысил 698 тысяч киловатт-часов.

Выявленный факт является нарушением порядка учета электрической энергии и влечет за собой перерасчет платы за коммунальную услугу — сумма возмещения рассчитана исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Счет дополняет штраф согласно статьям 7.19 и 19.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

«По общему объему похищенного ресурса в регионе традиционно «лидируют» юридические лица — на их долю приходится примерно 94% украденных киловатт. Это факт, который не перестает удивлять. Категория потребителей, как правило располагающая достаточными финансовыми возможностями для расчета с гарантирующим поставщиком, выбирает воровство ресурса. Правда, такая позиция обойдется недобросовестным абонентам дорого — мы продолжим ежедневную активную борьбу с неучтенным потреблением, и сумма возмещения в каждом случае в десятки раз превысит оплату по показаниям прибора учета, сделав бессмысленной экономию от украденной электроэнергии. Никто не будет расхищать средства, предназначенные для повышения надежности электроснабжения региона, безнаказанно», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

«Россети Северный Кавказ» напоминают, неучтенное потребление и самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3-х лет.

Кроме того, воровство ресурса напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения, а самое главное — оно опасно для жизни — как самого нарушителя, так и добросовестных потребителей.