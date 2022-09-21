Энергетики Ингушетии прошли обучение по концепции «нулевого травматизма»

Сертифицированные тренеры — руководители и специалисты по охране труда исполнительного аппарата компании и всех региональных филиалов — рассказали энергетикам о новых методах сохранения жизни и здоровья. С основными правилами «Vision Zero» познакомились почти 200 сотрудников районных структурных и производственных подразделений «Ингушэнерго», сообщает пресс-служба компании.

Концепция «Vision Zero» или «Нулевой травматизм» является качественно новым подходом к организации профилактики несчастных случаев на производстве. Она объединяет три направления — безопасность, гигиену труда и благополучие работников.

В течение двух дней тренерская группа в формате мастер-классов делилась опытом внедрения семи «золотых правил» «Vision Zero»: лидерство, контроль рисков, разработка целевых программ, создание и обеспечение системы безопасности и гигиены труда, развитие профессиональных навыков, мотивация персонала. В ходе деловых игр энергетики, разделенные на целевые группы, учились новому мышлению, составляющему основу культуры безопасного поведения, а также навыкам оперативной оценки рисков для предотвращения возможных негативных сценариев.

«Один из основополагающих принципов концепции — полная вовлеченность предприятия в процесс построения системы безопасного труда. Это ежедневный труд специалистов всех уровней, исключающий формальный подход и безответственность. Осознанное отношение к собственному и коллективному благополучию — принципиально. Каждый из нас в любых обстоятельствах должен помнить: самая высшая ценность в работе — человек», — подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

«Мы отработали свои навыки в смоделированных ситуациях, максимально приближенных к реальным, детально разобрали типичные ошибки персонала при выполнении работ, — отметил главный инженер Назрановских районных электрических сетей Адам Албогачиев. — Как правильно расставлять приоритеты, оценивать риски, быть ответственным за собственное здоровье и здоровье своих коллег — обо всем этом говорили простым языком в свободной и дружеской обстановке. Замечательная инициатива. Уверен, она принесет ощутимые результаты».

Лекции получили высокую оценку и специалистов, задействованных на «передовой» — электромонтеров оперативно-выездных бригад.

«Вот, что стало для меня основным — нужно уметь честно оценить свою работу, определить слабые стороны, а главное — рассказать об этом коллегам. Вместе мы определим коренные причины возникновения тех или иных нарушений, своевременно скорректируем и устраним их. О своем опыте, даже негативном, нельзя умалчивать — быть может он удержит кого-то от опрометчивого поступка», — рассказал Хасан Гасаров, электромонтер оперативно-выездной бригады Назрановских районных электрических сетей.