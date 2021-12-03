Энергетики Ингушетии провели экскурсию на питающий центр «Плиево» для старшеклассников

После обязательного инструктажа по технике безопасности ребятам рассказали об истории развития и основных направлениях деятельности крупнейшей электросетевой компании региона — «Россети Северный Кавказ», ее целях и задачах, корпоративной, социальной и кадровой политике, профессиональных требованиях отрасли.

«Наглядность и систематичность — главные принципы профориентационной кампании «Россети Северный Кавказ». Наша профессия требует не просто специальных глубоких знаний. Энергетика — это напряженный, самоотверженный, а главное ответственный труд. А значит, в отрасли нет места случайному выбору. Поэтому мы даем ребятам возможность познакомиться со спецификой повседневной работы, требованиями к уровню подготовки, увидеть оборудование в действии, задать вопросы. И уже после, опираясь на «рабочее» представление о региональной энергосистеме, принять осознанное решение. Верим, что наши встречи станут отправной точкой в выборе приоритетов и целей будущих высококвалифицированных специалистов», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

С историей возведения и устройством самой подстанции, принципами работы действующего на ней энергооборудования и ее стратегической ролью в электроснабжении республики школьников познакомил начальник Управления эксплуатации, технического обслуживания и ремонта Башир Мержоев.

Питающий центр «Плиево» построен в рамках реализуемой группой «Россети» концепции «Цифровая трансформация 2030», и по мощности, «самостоятельности» и интеллектуальности в разы превосходит аналоги, действующие на территории Ингушетии.

«Все оборудование здесь отечественного производства: компактное, пожаробезопасное, и что очень важно, безвредно для окружающей среды и безопасно для обслуживающего персонала. С открытием объекта мы перешли на новый уровень оснащенности, повышения собственной эффективности и обеспечения надежного электроснабжения региона», — подчеркнул энергетик.

Обязательной частью практикума стали уроки энергосбережения и электробезопасности. Специалисты рассказали школьникам о важности бережного отношения к ресурсу, познакомили с возможностями и преимуществами энергосберегающих технологий и напомнили основные правила безопасного обращения с электричеством в быту. Будущие выпускники решали ситуационные задачи и предлагали свои идеи экономии.

Экскурсии на объекты энергетики проводят на постоянной основе. Инициативу поддерживают и в региональном министерстве образования и науки, считая такие мероприятия — отличной помощью в профессиональном самоопределении,отмечает пресс-служба компании.