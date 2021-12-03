Энергетики Ингушетии провели экскурсию на питающий центр «Плиево» для старшеклассников
«Россети Северный Кавказ» проводят профориентационную работу со школьниками Ингушетии. Специалисты филиала «Ингушэнерго» провели для учащихся одиннадцатых классов третьей школы сельского поселения Плиево Назрановского района экскурсию на питающий центр «Плиево».
После обязательного инструктажа по технике безопасности ребятам рассказали об истории развития и основных направлениях деятельности крупнейшей электросетевой компании региона — «Россети Северный Кавказ», ее целях и задачах, корпоративной, социальной и кадровой политике, профессиональных требованиях отрасли.
«Наглядность и систематичность — главные принципы профориентационной кампании «Россети Северный Кавказ». Наша профессия требует не просто специальных глубоких знаний. Энергетика — это напряженный, самоотверженный, а главное ответственный труд. А значит, в отрасли нет места случайному выбору. Поэтому мы даем ребятам возможность познакомиться со спецификой повседневной работы, требованиями к уровню подготовки, увидеть оборудование в действии, задать вопросы. И уже после, опираясь на «рабочее» представление о региональной энергосистеме, принять осознанное решение. Верим, что наши встречи станут отправной точкой в выборе приоритетов и целей будущих высококвалифицированных специалистов», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.
С историей возведения и устройством самой подстанции, принципами работы действующего на ней энергооборудования и ее стратегической ролью в электроснабжении республики школьников познакомил начальник Управления эксплуатации, технического обслуживания и ремонта Башир Мержоев.
Питающий центр «Плиево» построен в рамках реализуемой группой «Россети» концепции «Цифровая трансформация 2030», и по мощности, «самостоятельности» и интеллектуальности в разы превосходит аналоги, действующие на территории Ингушетии.
«Все оборудование здесь отечественного производства: компактное, пожаробезопасное, и что очень важно, безвредно для окружающей среды и безопасно для обслуживающего персонала. С открытием объекта мы перешли на новый уровень оснащенности, повышения собственной эффективности и обеспечения надежного электроснабжения региона», — подчеркнул энергетик.
Обязательной частью практикума стали уроки энергосбережения и электробезопасности. Специалисты рассказали школьникам о важности бережного отношения к ресурсу, познакомили с возможностями и преимуществами энергосберегающих технологий и напомнили основные правила безопасного обращения с электричеством в быту. Будущие выпускники решали ситуационные задачи и предлагали свои идеи экономии.
Экскурсии на объекты энергетики проводят на постоянной основе. Инициативу поддерживают и в региональном министерстве образования и науки, считая такие мероприятия — отличной помощью в профессиональном самоопределении,отмечает пресс-служба компании.