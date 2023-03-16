Безопасность

Энергетики Ингушетии провели очередное занятие по безопасности в школе Назрани

0

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказа» — «Ингушэнерго» провели занятие «Осторожно — электричество!» в пятой средней общеобразовательной школе города Назрани.

Энергетики рассказали ребятам самые важные факты о ресурсе — что такое электрический ток, в каких случаях он может быть опасным, правила поведения вблизи объектов сетевого хозяйства и обращения с ним в быту, сообщили в пресс-службе компании.

Дети ознакомились с предупреждающими знаками, размещаемыми на оборудовании, и узнали, что человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно и быстро оказать ему первую помощь. Также школьники примеряли экипировку электромонтеров — каски, диэлектрические боты и перчатки.

Для закрепления полученных знаний ребятам вручили канцелярские наборы: расписания уроков, брошюры и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности.

«Занятия по электробезопасности уже стали обязательным элементом образовательной программы. Мы регулярно встречаемся с детьми в детских садах, школах и лагерях отдыха, объясняя, как важно неуклонно соблюдать дома и на улице все правила электробезопасности. В достижении этой цели задействованы тысячи специалистов. Кроме того, участие в традиционных лекциях энергетиков принимают представители духовенства и лидеры мнений — руководители ведомств, спортсмены, журналисты и деятели культуры. Все необходимое, чтобы воспитать у подрастающего поколения осознанное и ответственное отношение к ресурсу, мы будем делать и впредь», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, мероприятия, направленные на профилактику детского электротравматизма, специалисты проводят в рамках реализации комплексной программы. Документ подразумевает организацию тематических уроков, конкурсов и викторин, экскурсии на энергообъекты, проверку технического состояния энергооборудования на территориях и вблизи образовательных учреждений. Энергетики готовят специальные красочные информационные материалы для школьников, транслируют видеоролики по электробезопасности на телеканалах.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В хищении денег в особо крупном размере подозревается подрядчик при строительстве медучреждения в Ингушетии
В Ингушетии запустили региональную акцию к воссоединению Крыма с Россией
Жители новостроек в Назрани остаются без газа уже 9 сутки, несмотря на заявление газовиков возобновить газоснабжение 15 марта
Администрация Малгобекского района призвала жителей присоединиться к субботнику
Жителя Ингушетии привлекут к ответственности за фиктивную постановку на учет иностранца
В России социальные пенсии будут повышены с 1 апреля
«Диктант ЖКХ» написали школьники Ингушетии
Герой России и ветеран МВД встретились со студентами Ингушского госуниверситета
Ингушским старшеклассникам рассказали о преимуществах военных профессий
В Ингушетии завели дело о дискредитации Вооруженных сил России
Лжесотрудники банка лишили жителя Ингушетии 245 тыс. руб.

Главное

Яндекс.Метрика

 