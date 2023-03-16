Энергетики Ингушетии провели очередное занятие по безопасности в школе Назрани

Энергетики рассказали ребятам самые важные факты о ресурсе — что такое электрический ток, в каких случаях он может быть опасным, правила поведения вблизи объектов сетевого хозяйства и обращения с ним в быту, сообщили в пресс-службе компании.

Дети ознакомились с предупреждающими знаками, размещаемыми на оборудовании, и узнали, что человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно и быстро оказать ему первую помощь. Также школьники примеряли экипировку электромонтеров — каски, диэлектрические боты и перчатки.

Для закрепления полученных знаний ребятам вручили канцелярские наборы: расписания уроков, брошюры и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности.

«Занятия по электробезопасности уже стали обязательным элементом образовательной программы. Мы регулярно встречаемся с детьми в детских садах, школах и лагерях отдыха, объясняя, как важно неуклонно соблюдать дома и на улице все правила электробезопасности. В достижении этой цели задействованы тысячи специалистов. Кроме того, участие в традиционных лекциях энергетиков принимают представители духовенства и лидеры мнений — руководители ведомств, спортсмены, журналисты и деятели культуры. Все необходимое, чтобы воспитать у подрастающего поколения осознанное и ответственное отношение к ресурсу, мы будем делать и впредь», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, мероприятия, направленные на профилактику детского электротравматизма, специалисты проводят в рамках реализации комплексной программы. Документ подразумевает организацию тематических уроков, конкурсов и викторин, экскурсии на энергообъекты, проверку технического состояния энергооборудования на территориях и вблизи образовательных учреждений. Энергетики готовят специальные красочные информационные материалы для школьников, транслируют видеоролики по электробезопасности на телеканалах.