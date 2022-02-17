Энергетики Ингушетии проводят рейды по взысканию задолженностей с абонентов

По данным предприятия, суммарный долг жителей населенного пункта на 1 февраля 2022 года составил порядка 150 млн рублей. Чтобы снизить остроту проблем, связанных с ростом дебиторской задолженности, рабочая группа проводит на участке усиленные контрольные мероприятия.

Сегодня объектом контроля стали домовладения злостных неплательщиков по улице Мерешкова. К специалистам присоединились корреспонденты НТРК «Ингушетия». Совместный аудит энергетиков и журналистов принес весомые результаты: общий сбор платежей за день составил порядка 30 тысяч рублей, оформлено два акта о хищении ресурса на 12 тысяч кВт. ч или 33 тысячи рублей. К четырем неплательщикам была применена вынужденная мера по ограничению режима потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба компании.

«Я довольно часто принимаю участие в рейдовых мероприятиях — проверяю деятельность оперативных групп, ответственных за комплексный аудит. Мне важно лично убедиться в корректности работы специалистов. Это участок, где к организации и координации процесса нужно подходить с особым вниманием. Речь идет не только о повышении платежной дисциплины, но и определении технического состояния и перегруза оборудования, а также районов, показавших тенденцию к хищению ресурса. То есть, о спектре вопросов, проработка которых необходима для последующей модернизации энергосистемы», — отметил Гандалоев.

Помимо прочего, во время обходов энергетики проводят с жителями информационно-разъяснительные беседы, в ходе которых рассказывают о правилах пользования электрической энергией, консультируют по вопросам экономного использования ресурса, предупреждают об ответственности за хищение и об опасности поражения током в случае самовольного вмешательства в работу сетевого оборудования.

В «Россети Северный Кавказ» отмечают, что несоблюдение платежных обязательств дает право гарантирующему поставщику использовать различные меры борьбы с неплательщиками: начисление пени, ограничение предоставления коммунальных услуг, взыскание задолженности в судебном порядке. При наличии исполнительного листа должнику грозит наложение ареста на личное имущество и банковские счета, ограничение права выезда за пределы России.

Это вынужденные меры, и их хотелось бы избежать. Поэтому в очередной раз энергетики напоминают: от платежной дисциплины каждого потребителя зависит эффективность и надежность электроснабжения всего региона.

Заплатить по счету можно в центрах обслуживания клиентов компании, любых других действующих пунктах приема платежей, а также безналичным путем, в том числе в личном кабинете (https://gp-lc.ru/) на сайте компании «Россети Северный Кавказ» (rossetisk.ru ).