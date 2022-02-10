Энергетики Ингушетии реконструируют ЛЭП после обращения жителей города Сунжа

Комплекс технических мероприятий, предусматривающий замену порядка 400 метров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП), призван решить основную проблему улиц Дзержинского и части Пушкина. Наболевший вопрос 150 жителей участка — низкое входящее напряжение и вытекающие отсюда последствия: тусклое освещение и ограничения в использовании бытовых электрических приборов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.

«Ситуация, послужившая причиной обращения в «Ингушэнерго» сунженцев, вполне закономерна и, к сожалению, распространена в республике. Воздушная линия электропередачи, питающая данный участок, еще 80-х годов постройки. Но здесь даже не почтенный возраст является определяющим фактором, а отсутствие должного обслуживания. Собственник энергообъекта на протяжении всех этих лет пренебрегал обязательными мероприятиями по его ремонту и реконструкции. А мы в очередной раз не смогли отказать в помощи людям, измученным давней проблемой», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

«Говорят, большое начинается с малого. Вот и я за решением нашей, небольшой в масштабах республики, проблемы вижу значительные перемены в отрасли. Когда есть самое главное — желание работать и приносить пользу, результат обязательно будет», — считает житель Сунжи Бай-Али Осканов.

Оперативно-ремонтная бригада Сунженских районных электрических сетей уже завершает монтаж самонесущего изолированного провода на участке воздушной линии электропередачи. Отличительные свойства СИП — высокий класс безопасности и надежности, повышенная износостойкость и пожаробезопасность. Его применение позволяет энергетикам решить сразу несколько задач: сократить объём и время аварийно-восстановительных работ, снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности. После специалисты проведут замеры напряжения в домовладениях жителей улиц. Если мера окажется недостаточной, специалисты установят дополнительный трансформатор либо существующее оборудование заменят на большей мощности.

«Это один из многих подобных участков, но результативно реагировать на каждое обращение предприятие не может. Мы и так выполняем довольно большой объем работы вне балансовой принадлежности. Во многом сможет исправить ситуацию инициатива «Россети Северный Кавказ» по консолидации электросетевых активов. Энергокомпания, как единый центр ответственности за функционирование и развитие электросетевого комплекса, в полной мере обеспечила бы должное обслуживание оборудования, предотвратив большую часть проблемных вопросов, которые мы наблюдаем сегодня», — подчеркнул Гандалоев.