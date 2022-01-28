Энергетики Ингушетии решили проблему выдачи дополнительной мощности жителям села Гази-Юрт Ингушетии

Как сообщает пресс-служба компании, газиюртовцы, проживающие по улицам Школьная и Горная, впервые с низкими показателями входящего напряжения в сети столкнулись в 2007 году. И последующие 15 лет проблема только нарастала, усугубившись частыми перебоями в электроснабжении.

Заявители не раз сообщали о «болевой точке» в администрацию села — участок расположен в зоне ответственности муниципалитета. Глава населенного пункта, бюджет которого не позволял провести необходимые технические мероприятия, обратился за помощью к исполняющему обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Исламу Гандалоеву.

Выехавшая на место рабочая группа предприятия установила: нагрузка на электрооборудование достигла предельных значений. От трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА запитаны две улицы — Школьная и Горная. В общей сложности это порядка 60 потребителей, при нормальном значении в 23. В этой ситуации энергетики приняли привычное для себя решение — сделать все возможное, чтобы помочь людям, вне зависимости от наличия основания для проведения работ и балансовой принадлежности.

На первом этапе сотрудники Назрановских районных электрических сетей установили дополнительный трансформатор мощностью 250 кВА, решив тем самым проблему с перепадами напряжения. Следующим шагом стала замена 600 метров оголенного провода на самонесущий изолированной на питающей воздушной линии 0,4 кВ. Мера позволила повысить электробезопасность населения, снизить потери в сетях и вероятность технологических нарушений.

«Команду «Россети Северный Кавказ» отличают внимание, заинтересованность, сочувствие и желание помочь. За каждым обращением — письмом, заявкой, сообщением в социальных сетях, энергетики видят реальных людей. И от всей души стремятся изменить их жизнь к лучшему. Специалисты трудятся над обеспечением надежного и качественного электроснабжения нашей республики в непростых условиях и с багажом комплексных и запущенных проблем. И делают это добросовестно — в этом я убедился лично», — отметил глава сельского поселения Гази-Юрт Хусен Муталиев.