Энергоснабжение

Энергетики Ингушетии решили проблему выдачи дополнительной мощности жителям села Гази-Юрт Ингушетии

0

Еще одна «светлая» история «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии: энергетики обеспечили выдачу дополнительной мощности для жителей сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района республики.

Как сообщает пресс-служба компании, газиюртовцы, проживающие по улицам Школьная и Горная, впервые с низкими показателями входящего напряжения в сети столкнулись в 2007 году. И последующие 15 лет проблема только нарастала, усугубившись частыми перебоями в электроснабжении.

Заявители не раз сообщали о «болевой точке» в администрацию села — участок расположен в зоне ответственности муниципалитета. Глава населенного пункта, бюджет которого не позволял провести необходимые технические мероприятия, обратился за помощью к исполняющему обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Исламу Гандалоеву.

Выехавшая на место рабочая группа предприятия установила: нагрузка на электрооборудование достигла предельных значений. От трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА запитаны две улицы — Школьная и Горная. В общей сложности это порядка 60 потребителей, при нормальном значении в 23. В этой ситуации энергетики приняли привычное для себя решение — сделать все возможное, чтобы помочь людям, вне зависимости от наличия основания для проведения работ и балансовой принадлежности.

На первом этапе сотрудники Назрановских районных электрических сетей установили дополнительный трансформатор мощностью 250 кВА, решив тем самым проблему с перепадами напряжения. Следующим шагом стала замена 600 метров оголенного провода на самонесущий изолированной на питающей воздушной линии 0,4 кВ. Мера позволила повысить электробезопасность населения, снизить потери в сетях и вероятность технологических нарушений.

«Команду «Россети Северный Кавказ» отличают внимание, заинтересованность, сочувствие и желание помочь. За каждым обращением — письмом, заявкой, сообщением в социальных сетях, энергетики видят реальных людей. И от всей души стремятся изменить их жизнь к лучшему. Специалисты трудятся над обеспечением надежного и качественного электроснабжения нашей республики в непростых условиях и с багажом комплексных и запущенных проблем. И делают это добросовестно — в этом я убедился лично», — отметил глава сельского поселения Гази-Юрт Хусен Муталиев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Борцы Исмаил Барахоев и Мухаммад Хациев стали чемпионами СКФО
В Ингушетии за год почти на 6% увеличилось поголовье КРС
Уровень общей безработица в Ингушетии за 2021 год снизился с 31,6%, до 30,3%
Прокуратура Ингушетии требует закрыть сайты по незаконной продаже снюса и сигарет
В Ингушетии наблюдается рост числа больных Covid-19
В летнем амфитеатре Ингушетии состоится вечер памяти первого Героя России Суламбека Осканова
До трех лет тюрьмы грозит жительнице Ингушетии за 17 бутылок контрафактного алкоголя
Минздрав России издал памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции
В музее ИЗО Ингушетии проходит персональная выставка Розы Хамхоевой «Здесь оживают сказочные сны...»
Президент России подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%
Единороссы Ингушетии приняли участие в конференции «НКО о важном: донорство крови и костного мозга»

Главное

Яндекс.Метрика

 