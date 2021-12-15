Энергетики Ингушетии совместно с журналистами провели акцию «СМИ против энерговоров»

Как сообщили газете в пресс-службе компании, специалисты Малгобекских районных электрических сетей, администрации населенного пункта и корреспонденты НТРК «Ингушетия» провели совместное рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению фактов незаконного использования ресурса и взысканию задолженностей по платежам в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района.

Потребители населенного пункта в январе-октябре 2021 года рассчитались только за 41% от общего объема использованной электроэнергии. Прирост задолженности за 10 месяцев текущего года составил более 3,5 млн рублей, а общий объём неплатежей сельчан на 1 ноября превысил 20,7 млн рублей.

Объектами контроля рабочей группы стали улицы Доскиева, Льянова, Джамбулатова и Барахоева. Аудит длился более пяти часов и принес весомые результаты: общий сбор платежей за день составил порядка 100 тысяч рублей, с шестью абонентами достигнута договоренность о реструктуризации задолженности. Кроме того, специалисты составили три акта безучетного потребления на 11 тысяч кВт. ч или 29 тысяч рублей. К 11 неплательщикам в соответствии с действующим законодательством была применена вынужденная мера по ограничению подачи ресурса.

«СМИ против энерговоров» — проект, призванный повысить культуру потребления электроэнергии, обратить внимание на необходимость ее своевременной оплаты, пресечь незаконное потребление ресурса. Усиливая контрольные мероприятия, как один из самых эффективных механизмов воздействия на нарушителей, энергетики, прежде всего, защищают интересы ответственных абонентов. Таким образом, предприятие возвращает в отрасль средства, предназначенные для повышения качества и надежности электроснабжения. Мы боремся не «за деньги», мы боремся против перепадов напряжения, технологических нарушений, пожаров и гибели людей«, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Обязательная часть рейдовых мероприятий — разъяснительная работа. В ходе проверки специалисты рассказали жителям Нового Реданта о правилах пользования электрической энергией, предоставления льгот на оплату услуги, проконсультировали по вопросам экономного использования энергоресурса, предупредили об ответственности за несвоевременное внесение платежей, хищения и опасности поражения током в случае самовольного вмешательства в работу сетевого оборудования.

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнрего» напоминает жителям республики о важности своевременных платежей за потребленную электроэнергию (до десятого числа месяца, следующего за расчетным). Заплатить по счету можно в центрах обслуживания клиентов компании, любых других действующих пунктах приема платежей, а также безналичным путем, в том числе в личном кабинете (https://gp-lc. ru/) на сайте компании «Россети Северный Кавказ» (rossetisk. ru ).

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.