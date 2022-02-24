Энергетики Ингушетии выявили нарушения охранных зон ЛЭП

Очередные факты продемонстрировала рабочая группа энергокомпании во главе с исполняющим обязанности директора Исламом Гандалоевым корреспондентам НТРК «Ингушетия» в рамках акции «ЛЭП-стоп», направленной на предупреждение электротравматизма сторонних лиц, говорится в релизе.

В первом случае между воздушными линиями 35 кВ, питающими сельские поселения Долаково и Кантышево Назрановского района, ведутся строительные работы — уже поставлен внушительный железный каркас будущего здания. Во втором — прямо под воздушной линией 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение части городов Магас и Назрань, сельских поселений Экажево, Али-Юрт и Сурхахи, возводится целый комплекс торговых помещений.

«Каждый здравомыслящий человек прекрасно осведомлен о существующей опасности. К большому сожалению, в нашей практике уже есть несколько случаев поражения электрическим током со смертельным исходом при незаконном производстве работ на «запретной» территории. Но ничто не служит предостережением. При этом охранные зоны необходимы не только для сбережения жизни и здоровья людей, но и для беспрепятственной работы оперативно-выездных бригад. Однако если участок застроен, добраться до энергообъекта на спецтехнике невозможно. И даже самое простое повреждение может оставить без света целые районы», — напомнил Ислам Гандалоев.

По выявленным фактам специалисты составили акты о нарушении охранных зон. Кроме того, соответствующие письма направлены в муниципалитеты, Кавказское управление Ростехнадзора по Ингушетии, прокуратуру республики.

«Многие, начиная строительство в охранных зонах воздушных линий электропередачи, руководствуются следующим: после того, как дом или объект будет готов, можно легко инициировать перенос энергообъекта. Хочу предостеречь от ошибочных выводов. В подобных ситуациях существует только два варианта — снос незаконно возведенных строений или перенос ЛЭП за счет владельца здания. И что касается последнего: это крайне дорогостоящее мероприятие возможно только при наличии технической возможности. Поэтому подумайте хорошо, прежде чем решиться на опрометчивый шаг», — подчеркнул Ислам Гандалоев.

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» напоминает: охранная зона — это часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны ЛЭП от крайних проводов. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г., допустимое расстояние установлено: 2 метра — для ВЛ ниже 1 кВ; 10 метров — для ВЛ 1–20 кВ; 15 метров — для ВЛ 35 кВ; 20 метров — для ВЛ 110 кВ; 100 метров — для ВЛ через водоемы.

В пределах обозначенных территорий категорически запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства или поставить под угрозу жизни и здоровье людей.