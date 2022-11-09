Энергетики к зиме отремонтировали 26 крупных питающих центров в Ингушетии

На реализацию технических ремонтных мероприятий энергетики направили порядка 22 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

В числе ключевых работ — ремонт подстанции 35/10 кВ, от стабильного функционирования которой зависит надежное электроснабжение двух сельских поселений, где проживают более 25,4 тысячи человек и расположено 18 социально значимых учреждений. В их числе водозабор, обеспечивающий водой более 60 тысяч человек. Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» заменили на энергообъекте восемь масляных выключателей на современные вакуумные, обладающие высокой механической прочностью и наибольшим межремонтным ресурсом. Кроме того, новые устройства просты в установке, использовании и ремонте, бесшумны и, что немаловажно, пожаробезопасны и экологичны.

Важной частью подготовки к сезону сложных погодных условий и максимальных нагрузок стал капитальный ремонт подстанции 110/10 кВ. Системная надежность данного питающего центра означает свет в домах почти 50 тысяч жителей республики и на 30 объектах социальной значимости. Энергетики заменили здесь масляный выключатель на более современный элегазовый аналог. В качестве технологического наполнителя в таких установках применен элегаз: он не горюч и не токсичен, что позволяет в разы повысить пожаробезопасность энергообъекта. И, что не менее важно, использование элегаза в распределительном оборудовании приводит к снижению уровня прямого и косвенного воздействия на окружающую среду, поскольку исключает возможный риск попадания трансформаторного масла в почву и водоемы.

Значимой для бесперебойного и качественного электроснабжения 32 тысяч жителей трех населенных пунктов региона стала установка современной дуговой защиты на подстанции 35/10 кВ. Новые устройства отечественного производства способны мгновенно уловить отклонения параметров в сети, локализовать поврежденное место и устранить распространение замыкания без отключения всей установки, сократив сроки восстановления электроснабжения потребителей до минимума.

«От стабильной работы питающих центров зависит надежное электроснабжение всей республики: нескольких сотен тысяч жителей, промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, социально значимых объектов. Мы ежегодно проверяем и готовим к несению максимума нагрузок каждый из них. Здесь нет главных и второстепенных вопросов — специалисты всё выверяют до мелочей», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направили почти 138,5 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 145% (на 82 млн рублей) больше, чем в 2021 году.