Энергетики на 19% повысили уровень платежей населения в Ингушетии с начала года

Как сообщили в пресс-службе компании, уровень платежей, произведенных бытовыми абонентами в январе-сентябре текущего года, составил 61% или 219,5 млн рублей. Это на 19% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении платежи увеличились на 40,5 млн рублей.

Самые сознательные абоненты компании живут в городе Сунже и Джейрахском районе: уровень оплаты здесь составил 102,4% и 99,6% соответственно. Самые низкие расчеты — 28,9% — демонстрируют жители города Магаса.

Повышение платежной дисциплины стало результатом комплексной работы филиала во всех сегментах: ежедневные проверки приборов учета; инвентаризация абонентской базы; оперативное проведение мероприятий по отключению потребителей, имеющих задолженность за использованную электроэнергию; рейды по пресечению неучтенного потребления энергоресурса; оформление исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке.

«Большое внимание на предприятии уделяют разъяснительной работе с должниками: каждому доходчиво и терпеливо рассказываем о мерах ответственности за несвоевременное внесение платежей — начисление пени, ограничение предоставления коммунальных услуг, возмещение судебных расходов. Очень много на различных площадках говорим о прямой взаимосвязи дисциплины платежей и стабильностью хозяйственной деятельности предприятия. Безусловно, мы и в дальнейшем будем делать акцент на информационной работе», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Он выразил надежду, что «в перспективе рост уровня платежной дисциплины будет обусловлен не столько комплексом предусмотренных законом мер, а повышением уровня сознательности потребителей, ответственным отношением к вопросам надежного электроснабжения региона, его социально-экономического развития».

Напомним, общая сумма долга за ресурс в республике на 1 октября этого года превысила 5,1 млрд рублей. Основная часть — более 2,3 млрд рублей — приходится на население, свыше 1,6 млрд рублей — на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Как следствие, в регионе с высоким процентом ветхости и изношенности сетей недостаточно средств для строительства, модернизации и ремонта электросетевой инфраструктуры.

Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей, а также безналичным путем, в том числе с использованием системы «Сбербанк онлайн».