Энергетики на 8 % повысили уровень платежей населения в Ингушетии за 8 месяцев

Как сообщает пресс-служба компании, жители горного Джейрахского района оплатили 98,6 % использованного энергоресурса, что почти на 0,4 % лучше показателя 2021 года. В Малгобекском отделении уровень оплаты составил 88,1 %, что выше на 24,4 % аналогичного периода прошлого года. В Карабулакском отделении физические лица рассчитались за 87,2 % потребленной электроэнергии, увеличив платежную дисциплину на 20 %.

В Магасском отделении бытовые потребители рассчитались за 36,3 % потребленной электроэнергии, увеличив платежную дисциплину на 9,1 %. В Сунженском отделении физические лица рассчитались за 80,5 % потребленной электроэнергии, увеличив платежную дисциплину на 1,4 %.

Снижение платежной дисциплины энергетики отмечают в Назрановском отделении (59,7 % в 2022 году против 64,1 % в 2021 году).

Устойчивая позитивная динамика в регионе в вопросах платежной дисциплины стала возможной благодаря индивидуальной работе с каждой группой потребителей. Специалисты трудятся во всех сегментах: ежедневно проводят инвентаризацию абонентской базы; мероприятия по отключению абонентов, имеющих задолженность за использованную электроэнергию; рейды по пресечению неучтенного потребления ресурса; оформление исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке. Большое внимание в энергокомпании уделяют разъяснительной работе с должниками.

«Решающими факторами в росте уровня платежной дисциплины, на мой взгляд, стали усиленные рейдовые мероприятия, информационно-разъяснительная работа и запуск мобильного приложения «Свет онлайн», с помощью которого очень легко дистанционно заплатить за потребленную электроэнергию. При этом общая сумма долга за энергоресурс в регионе на 1 сентября 2022 года уже превысила 6,3 млрд рублей. Основная часть — почти 2,5 млрд рублей — приходится на население. Порядка 2,2 млрд рублей — задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Это значит, что мы будем работать еще более предметно и продуманно, поскольку дисциплина платежей и стабильная хозяйственная деятельность гарантирующего поставщика — это всегда вопросы социально-экономического развития территорий», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.