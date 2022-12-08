Энергетики подготовили к зиме 155 питающих энергообъектов в Ингушетии

Комплекс мероприятий, предусмотренный Программой эксплуатации и технического обслуживания и ремонта, реализован во всех четырех районах региона — Джейрахском, Сунженском, Назрановском и Малгобекском, сообщает пресс-служба компании.

К зиме подготовили энергообъекты, питающие бытовых и промышленных потребителей, социально значимые учреждения — больницы, школы, детские сады, насосные станции.

В ходе выполнения комплексных работ в сетях высокого класса напряжения энергетики отремонтировали разъединители, выключатели, ограничители напряжения, короткозамыкатели и другое оборудование 35-110 кВ.

«В процессе эксплуатации оборудование постепенно теряет свои первоначальные характеристики и может прийти в негодность. Чтобы предотвратить развитие подобного сценария, специалисты проводят обязательную ежегодную диагностику, обслуживание и ремонт энергообъектов согласно стандартам, принятым в компании «Россети». Своевременная реализация технических мероприятий позволяет нам обеспечивать надежное функционирование сетевого комплекса в период сложных погодных условий и низких температур», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.