Энергетики подготовили к зиме 155 питающих энергообъектов в Ингушетии
«Россети Северный Кавказ» в 2022 году провели ремонт 155 питающих энергообъектов распределительных сетей в Республике Ингушетия. В том числе 56 трансформаторов в составе трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ.
Комплекс мероприятий, предусмотренный Программой эксплуатации и технического обслуживания и ремонта, реализован во всех четырех районах региона — Джейрахском, Сунженском, Назрановском и Малгобекском, сообщает пресс-служба компании.
К зиме подготовили энергообъекты, питающие бытовых и промышленных потребителей, социально значимые учреждения — больницы, школы, детские сады, насосные станции.
В ходе выполнения комплексных работ в сетях высокого класса напряжения энергетики отремонтировали разъединители, выключатели, ограничители напряжения, короткозамыкатели и другое оборудование 35-110 кВ.
«В процессе эксплуатации оборудование постепенно теряет свои первоначальные характеристики и может прийти в негодность. Чтобы предотвратить развитие подобного сценария, специалисты проводят обязательную ежегодную диагностику, обслуживание и ремонт энергообъектов согласно стандартам, принятым в компании «Россети». Своевременная реализация технических мероприятий позволяет нам обеспечивать надежное функционирование сетевого комплекса в период сложных погодных условий и низких температур», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.