Энергетики при установке «умных» счетчиков столкнулись с противодействием в двух селах Ингушетии

В пресс-служба компании напомнили, что с 1 июля 2020 года вступили в силу поправки к закону от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», которыми полностью пересматриваются отношения по учету потребляемого ресурса. Если раньше эксплуатация, поверка и замена счетчиков входила в обязанность потребителей, то теперь коммерческий учет электроэнергии обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации. А с 1 января 2022 года приборы учета, допускаемые в эксплуатацию, должны быть интеллектуальными.

В филиале «Ингушэнерго» все плановые закупки приборов учета соответствуют требованиям федерального закона. Для установки в рамках нового технологического присоединения, обменного фонда энергетики приобрели на 2023 год 3 тыс. счетчиков нового поколения. Кроме того, в Ингушетии реализуется Программа по снижению потерь, которая предусматривает реконструкцию ветхих распределительных сетей и модернизацию систем учёта электроэнергии.

В рамках проекта специалисты уже установили в населенных пунктах республики порядка 9 тыс. новых интеллектуальных приборов учёта. В 2023 году объем работ по монтажу счетчиков нового поколения составит еще 8 тыс. В настоящее время работы ведутся в городе Назрани, сельских поселениях Сагопши, Экажево, Сурхахи, Али-Юрт, Плиево и Барсуки. Проблемные вопросы важной инициативы — в ходе работ по замене и установке приборов учета в сельских поселениях Плиево и Сурхахи энергетики столкнулись с противодействием со стороны населения.

«Модернизация систем учёта электроэнергии — одно из приоритетных направлений работы предприятия, поскольку для потребителей переход на современное оборудование означает упрощение всех процедур. Исчезает необходимость снимать и передавать показания, следить за состоянием счётчика — опрос, обработка, управление и передача данных будут осуществляться дистанционно. К тому же цифровые приборы учёта позволяют отслеживать объемы и параметры используемой электроэнергии, контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату ресурса, — рассказал помощник генерального директора «Россети Северный Кавказ», и.о. заместителя директора филиала «Ингушэнерго» по реализации и развитию услуг Рашид Барахоев.

Более того, «умная» система учёта будет дистанционно передавать сигнал о несанкционированном вмешательстве или сбое. Это поможет в борьбе с хищениями электроэнергии, а значит позволит значительно снизить уровень потерь в сетях, обеспечить адресное воздействие на нарушителей и повысить прозрачность электросетевого комплекса.

«Невыгодна установка «умных» счетчиков только тем, кто планирует потреблять электроэнергию незаконно, ставя под угрозу энергетическую безопасность региона. Тем не менее реализация проекта будет продолжена и успешно завершена в соответствии с требованием федерального закона для обеспечения надежного электроснабжения региона», — подчеркнул Рашид Барахоев.

Для решения этой проблемы специалисты усилили разъяснительную работу с потребителями и привлекли к мероприятиям администрации муниципалитетов и правоохранительные органы.