Энергетики привлекают внимание общественности Ингушетии к проблеме нарушения охранных зон ЛЭП

В пресс-службе компании напомнили, что охранная зона — это часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны ЛЭП от крайних проводов. Согласно постановлению правительства России от 24 февраля 2009 г. допустимое расстояние установлено: 2 м — для ЛЭП ниже 1 кВ; 10 м — 1–20 кВ; 15 м — 35 кВ; 20 м — 110 кВ; 100 м — для ЛЭП через водоёмы.

В пределах обозначенных территорий категорически запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства или поставить под угрозу жизни и здоровье людей. Нельзя возводить любые здания, сооружения, загромождать подъезды и подходы к опорам, устраивать свалки, стоянки механизмов, складировать любые материалы, разводить огонь, а также размещать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Любые действия — даже обрезка и вырубка деревьев, должны быть согласованы с энергокомпанией. Для получения разрешения юридические и физические лица обязаны подать заявление. На деле же — организации, предприниматели и граждане нередко предпочитают обходиться без обязательного письменного согласования с энергетиками.

Примеров тому достаточно — практически в каждом населенном пункте республики в опасной близости и непосредственно под воздушными линиями класса напряжения 110, 35, 10 и 6 кВ функционируют коммерческие объекты, построены дома, разбиты сады и огороды.

«Для проведения ремонтных работ энергетикам необходим постоянный беспрепятственный доступ к оборудованию. Ведь даже незначительное повреждение может привести к длительному перерыву в подаче ресурса целым населенным пунктам, если оперативный персонал на специальной технике не сможет добраться до нужного объекта. В действительности, очень большой процент отключений происходит из-за несанкционированных работ на «запретной» территории. Но это не основное, хотя данный фактор напрямую влияет на увеличение аварийности в сети и общее снижение надежности электроснабжения потребителей. Главное — такая беспечность может привести к непоправимым последствиям: гибели людей», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

По каждому выявленному факту энергетики составляют акты о нарушении охранных зон. Соответствующие письма специалисты направляют в администрации сельских поселений и района, Кавказское управление Ростехнадзора по Ингушетии, прокуратуру республики.

Специалисты отмечают, многие осознанно идут на опасный шаг, полагая, что после того, как дом или объект будет построен, энергокомпания вынужденно перенесет ЛЭП. Это ошибка. Вынос энергообъекта с территории застройки осуществляется за счет нарушителя. И это при наличии технической возможности.

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» напоминает: прежде чем начинать строительство, убедитесь в том, что получаемый (приобретаемый) земельный участок или территория застройки не входят в охранную зону воздушных линий электропередачи. Не совершайте необдуманных действий.