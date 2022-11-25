Энергетики призывают потребителей погасить долги до 1 декабря из-за изменений тарифов

В этой связи компания «Россети Северный Кавказ» настоятельно рекомендует всем потребителям погасить задолженность за потребленную электроэнергию до вступления в силу новых тарифов.

Произвести платежи можно в кассах «Россети Северный Кавказ», посредством мобильного приложения «Свет онлайн» или «Личного кабинета» на сайте компании.

Размер индексации определяется региональными органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Важно отметить, что в следующие полтора года тарифы для населения меняться не будут. Новая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.

Справочно: группа «Россети Северный Кавказ» в соответствии с решениями Минэнерго РФ выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана (в лице региональных филиалов) и в Чеченской Республике (в лице управляемого АО «Чеченэнерго»).