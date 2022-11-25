Платежи

Энергетики призывают потребителей погасить долги до 1 декабря из-за изменений тарифов

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В соответствии с постановлением правительства России, с 1 декабря 2022 года в России проиндексируют тарифы на электрическую энергию для населения. Корректировка цен перенесена с 1 июля 2023 года на более ранний срок для развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства страны. Соответствующие решения об изменении тарифов также приняты регулирующими тарифными органами в регионах СКФО.

В этой связи компания «Россети Северный Кавказ» настоятельно рекомендует всем потребителям погасить задолженность за потребленную электроэнергию до вступления в силу новых тарифов.

Произвести платежи можно в кассах «Россети Северный Кавказ», посредством мобильного приложения «Свет онлайн» или «Личного кабинета» на сайте компании.

Размер индексации определяется региональными органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Важно отметить, что в следующие полтора года тарифы для населения меняться не будут. Новая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.

Справочно: группа «Россети Северный Кавказ» в соответствии с решениями Минэнерго РФ выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана (в лице региональных филиалов) и в Чеченской Республике (в лице управляемого АО «Чеченэнерго»).

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