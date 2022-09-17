Энергетики провели масштабные рейды по неплательщикам в пяти городах Ингушетии

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Сотрудники «Россети Северный Кавказ» провели масштабные рейдовые мероприятия во всех 5 городах Ингушетии — Магасе, Назрани, Карабулаке, Сунже и Малгобеке.

В задачи энергетиков входило взыскание задолженности по платежам за электроэнергию, пресечение фактов незаконного использования энергоресурса, контроль за исполнением ранее вынесенных предписаний, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, специалисты разъясняли жителям меры ответственности за несвоевременное внесение платежей; предупреждали об ответственности за хищения и опасности поражения током в случае самовольного вмешательства в работу сетевого оборудования; консультировали по вопросам экономного использования электроэнергии и рассказывали о способах оплаты счетов, в том числе посредством удобного и современного мобильного приложения «Свет Онлайн».

«Мы фокусируем внимание на наиболее проблемных участках. К примеру, в центре внимания рабочей группы в городе Магасе оказались 8 многоквартирных домов по улицам Назарбаева и Мальсагова с суммарной задолженностью более 8,5 млн рублей», — рассказал начальник диспетчерского отдела филиала «Ингушэнерго» Хайрудин Муцольгов.

Итогом акции стал общий сбор платежей за день порядка 263 тысяч рублей. К 36 неплательщикам была применена вынужденная мера по ограничению режима потребления энергоресурса.

«Практика проведения масштабных рейдовых мероприятий сразу в нескольких населенных пунктах региона с привлечением представителей администраций муниципальных образований, общественного совета, участковой службы и СМИ станет еженедельной. Добиваясь погашения долгов и усиливая борьбу с неучтенным потреблением, энергокомпания, прежде всего, защищает интересы добросовестных потребителей. Таким образом, мы сокращаем потери в сетях, уровень которых учитывается при формировании тарифов. Повышаем качество и надежность электроснабжения, направляя взысканные денежные средства на ремонт и модернизацию оборудования», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Энергетики продолжат усиленные рейды в населенных пунктах республики — аудит затронет всех абонентов, регулярно пренебрегающих исполнением своих договорных обязательств.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.

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