Энергетики провели очередной рейд по неплательщикам в селе Инарки Ингушетии

По данным предприятия, суммарный долг жителей населенного пункта на 1 августа 2022 года превысил 20,1 млн рублей. Чтобы снизить остроту проблем, связанных с ростом дебиторской задолженности, рабочая группа проводит на участке усиленные контрольные мероприятия, сообщает пресс-служба компании.

Объектом повышенного внимания энергетиков стали домовладения злостных неплательщиков по улицам Укурова и Досхоева. К специалистам присоединились корреспонденты НТРК «Ингушетия» и глава администрации населенного пункта. Совместный аудит принес результаты: общий сбор платежей за день составил порядка 240 тысяч рублей, оформлено 14 соглашений о реструктуризации задолженности на 189 тысяч рублей. К 14 неплательщикам была применена вынужденная мера по ограничению режима потребления электроэнергии.

«Рейды по взысканию задолженностей по платежам и пресечению фактов незаконного использования ресурса — один из самых эффективных механизмов воздействия на нарушителей. Усиливая контрольные мероприятия, гарантирующий поставщик, прежде всего, обеспечивает энергетическую безопасность региона. Не будем забывать, что подавляющая часть средств, предназначенных для повышения качества и надежности электроснабжения, — это платежи потребителей за использованный ресурс», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Помимо прочего, во время обходов энергетики проводят с жителями информационно-разъяснительные беседы, в ходе которых рассказывают о правилах пользования электрической энергией, консультируют по вопросам экономного использования ресурса, предупреждают об ответственности за хищение и об опасности поражения током в случае самовольного вмешательства в работу сетевого оборудования.

В «Россети Северный Кавказ» отмечают, что несоблюдение платежных обязательств дает право гарантирующему поставщику использовать различные меры борьбы с неплательщиками: начисление пени, ограничение предоставления коммунальных услуг, взыскание задолженности в судебном порядке. При наличии исполнительного листа должнику грозит наложение ареста на личное имущество и банковские счета, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации.

Это вынужденные меры, и их хотелось бы избежать. Поэтому в очередной раз энергетики напоминают: от платежной дисциплины каждого потребителя зависит эффективность и надежность электроснабжения всего региона.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.