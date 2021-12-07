Энергетики провели ремонт высоковольтной ЛЭП в горном Джейрахском районе Ингушетии

Воздушная линия 10 кВ «Эзминская ГЭС» протяженностью 52 км помимо пяти крупных населенных пунктов обеспечивает электроснабжение пограничной службы, вышек сотовой связи и курортной зоны региона: всесезонный курорт «Армхи», альпинистский лагерь, детские лагеря «Аьрзи» и «Армхи», гостиничные комплексы, сообщает пресс-служба компании.

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение территории в сезон сложных погодных условий и максимальных нагрузок, энергетики заменили на объекте провод общей протяженностью 1,5 километра. Вместо 10 изоляторов, выработавших свой ресурс, установили современные аналоги. Кроме того, рабочие группы провели расчистку трассы от древесно-кустарниковой растительности.

Энергетики в полной мере осознают всю ответственность за электроснабжение курортной зоны — осмотр оборудования проводят практически ежемесячно. Комплекс мероприятий в рамках ремонтной программы специалисты реализуют каждое лето. При этом работают оперативно-выездные бригады Джейрахских районных электрических сетей в экстремальных условиях высокогорья: большая часть линии проходит на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Чтобы добраться до энергообъекта, специалисты пешком преодолевают несколько километров по труднодоступной горно-лесистой местности, переходят вброд реки. А из-за отсутствия подъездных дорог использовать спецтехнику энергетики не могут — работают на высоте от 10 до 25 метров, используя альпинистское снаряжение.

Но трудности никогда не сказывались на выполнении важной задачи — обеспечении качественного и бесперебойного электроснабжения стратегической территории.

«Электроэнергетика — системообразующая отрасль: от ее состояния и развития зависят уровень и темпы социально-экономического развития страны. Утверждение об основополагающей роли комплекса одинаково справедливо для любого направления, и курортно-туристического в том числе. Туризм — высокоэффективный сектор и, самое главное, имеющий большой потенциал в Ингушетии, на земле «башен и легенд». Но удивительным природным, историческим и духовным ресурсам Джейрахского района нужно соответствовать — строить социальные и рекреационные объекты, повышать качество сервиса. И все это невозможно без устойчивой работы электросетевого хозяйства», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.