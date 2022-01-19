Энергетики проводят масштабные рейды в городе Назрани Ингушетии по выявлению должников

Как отмечает пресс-служба компании, суммарный долг потребителей крупнейшего города республики составляет 709 млн рублей. Порядка 80% или 562,5 млн рублей приходится на население. 148,8 млн рублей недоплатили гарантирующему поставщику юридические лица.

«Повышение платежной дисциплины — вопрос, отработка которого необходима для модернизации региональной энергосистемы. Поэтому контрольные мероприятия станут абсолютным приоритетом на «проблемных» территориях. И это принципиальная позиция — работа по борьбе с неплатежами будет усиливаться, а принимаемые меры — ужесточаться», — подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

К мероприятиям энергетиков на улицах Карачаевская и Сулейменова присоединились журналисты — корреспонденты НТРК «Ингушетия». Совместно рабочая группа провела контрольный съем показаний приборов учета, проверила целостность пломб госповерителя, наличия договоров на технологическое присоединение, «скрытой» проводки и «набросов» на линии электропередачи, рассказала о важности своевременных и полных расчетов с компанией для обеспечения надежного электроснабжения региона.

Итогом трехчасовой акции стало оформление двух актов бездоговорного потребления на порядка 9 тысяч кВт. ч или 32 тысячи рублей, сбор долгов в размере 125 тысяч рублей. К двум неплательщикам была применена вынужденная мера по ограничению режима потребления ресурса.

Усиленные ежедневные рейды в городе Назрани будут продолжены. В аудите энергетиков примут участие представители общественного совета и участковой службы.

В «Ингушэнерго» напомнили, заплатить по счету можно в центрах обслуживания клиентов компании, любых других действующих пунктах приема платежей, а также безналичным путем, в том числе в личном кабинете (https://gp-lc. ru/) на сайте компании «Россети Северный Кавказ» (rossetisk. ru ).

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.