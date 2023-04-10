Энергетики расчистят от поросли 41 га трасс ЛЭП в Ингушетии

Расчистка трасс воздушных линий и обрезка разросшихся крон деревьев — обязательное условие устойчивой работы сетевого комплекса. Качественное и своевременное выполнение обязательного пункта ежегодной ремонтной программы позволяет улучшить качество электроснабжения региона, существенно снизить потери и аварийность в сети 0,4-110 кВ.

«Поросль в охранных зонах представляет серьезную угрозу надежности электроснабжения наших потребителей. Слишком высок риск возникновения коротких замыканий из-за соприкосновения проводов и ветвей, а также падения деревьев на линии электропередачи при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, растительность значительно затрудняет обслуживание оборудования — на расчищенных трассах работать и удобнее, и безопаснее», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Весь объем сотрудники энергокомпании выполнят хозяйственным способом для снижения уровня затрат и повышения качества работ. Энергетики проводят обрезку с применением бензопил, кусторезов и специальной техники в строгом соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и мерами противопожарной безопасности.