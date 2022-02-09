Энергоснабжение

Энергетики Северного Кавказа в прошлом году подключили в регионах порядка 260 новых социально значимых объектов

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«Россети Северный Кавказ» в 2021 году подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа более 260 новых социально значимых объектов.

Комплекс мероприятий по технологическому присоединению объектов к инфраструктуре, выполненный «Россети Северный Кавказ» во всех регионах операционной деятельности, позволил ввести в строй более 110 образовательных организаций — школ, детских садов, яслей. Также в числе СЗО, подключенных энергетиками к сетям компании, — свыше 60 учреждений здравоохранения, культурные и спортивные комплексы, сообщает пресс-служба компании.

Среди подключенных к энергосетям в минувшем году социально значимых объектов — биологические очистные сооружения и Международный учебный центр сил специального назначения в Чечне; Дом культуры в отдаленном горном поселении Ляжги в Ингушетии; школа на 500 мест в городе Моздок Северной Осетии; многофункциональный спортивный комплекс в высокогорном поселке Архыз и драматический театр в ауле Эркен-Халк в Карачаево-Черкесии.

«Ввод в эксплуатацию любого объекта, в том числе имеющего приоритетное значение для благополучия и развития территорий, во многом зависит от своевременной и профессиональной работы энергетиков. Мероприятия по подключению социально значимых учреждений к электрическим сетям проводятся в строгом соответствии с нормативными сроками и по самым оптимальным схемам, гарантирующим высокую надежность электроснабжения», — отметил исполняющий обязанности генерального директора «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

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