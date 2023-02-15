Энергетики сокращают задолженность крупнейшего города Ингушетии

Очередной рейд был проведен в городе Назрани. Суммарная задолженность потребителей крупнейшего города республики на 1 января 2023 года составила почти 700 млн рублей. Более 80 % этой суммы приходится на население. На данной категории и акцентировала внимание рабочая группа Назрановского участка городских электрических сетей. В центре внимания специалистов — улица Черномырдина, жители которой недоплатили гарантирующему поставщику порядка 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Во время обхода энергетики провели с неплательщиками информационно-разъяснительные беседы, пояснив, каким образом низкая платежная дисциплина приводит к снижению качества и надежности услуг по передаче электрической энергии, повышает риск выхода из строя бытовых приборов. В результате часть абонентов оплатила счета на месте. Несколько горожан выразили готовность заключить соглашения о реструктуризации долга.

Напомним, потребители энергоресурса в Ингушетии в 2022 году рассчитались только за 65,6 % от общего объема использованной электроэнергии (дебиторская задолженность на конец прошлого года составила 6,3 млрд рублей). То есть, показатель, который определяет объем ежегодных технических мероприятий для повышения надежности энергоснабжения территории, остается крайне низким.

«Надежное и качественное электроснабжение республики — наша основная задача. И, безусловно, мы планируем добиваться погашения долгов и оплаты в полном объеме, используя в том числе вынужденные меры. Если рейдовые мероприятия будут оставаться необходимым условием гарантирования эффективной работы отрасли, энергетической безопасности региона — специалисты не только продолжат данную практику, но и усилят работу в этом направлении», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Гарантирующий поставщик продолжит усиленные рейды в населенных пунктах республики. Аудит затронет всех абонентов, регулярно пренебрегающих исполнением договорных обязательств.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо обратиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.