Энергоснабжение

Энергетики выдали более 5,7 МВт мощности новым образовательным учреждениям Ингушетии

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«Россети Северный Кавказ» за одиннадцать месяцев 2021 года подключили к централизованным электрическим сетям компании в Ингушетии 22 образовательные организации.

Энергетики выдали 4,7 МВт 15 школам на 10,2 тысячи мест в городах Сунжа, Карабулак и Назрань, сельских поселениях Кантышево, Яндаре, Троицкое, Верхние Ачалуки, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, статус «в сети» получили детские сады на 1,5 тысячи мест — специалисты обеспечили семь новых объектов более 1 МВт мощности. Образовательные учреждения для малышей расположены в городах Магас, Назрань и Карабулак, сельском поселении Яндаре, отдаленном населенном пункте Зязиков-Юрт и предгорном — Галашки.

«В современных реалиях повсеместного внедрения цифровых технологий, надежное электроснабжение — основа качественного образования. Очень важно обеспечить детям равный доступ к нашему культурному и социальному капиталу: за ними сохранность и будущее страны. Следовательно, технологическое присоединение образовательных учреждений — в числе приоритетных социальных функций энергокомпании, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Сегодня схема электроснабжения образовательных организаций — сложная система с повышенными требованиями к электробезопасности, надежности и эффективности. Поэтому в энергокомпании обеспечен строгий контроль качества на всех этапах — от выдачи необходимой для воспитательно-образовательного процесса мощности до организации безопасного доступа к оборудованию.

«За каждой школой стоит благополучие наших детей — их комфорт, безопасность и будущее. И подход к реализации любого аспекта подобных проектов может быть только сверхответственным. Иное отношение здесь неприемлемо. Но на этапе работы энергетиков мы были абсолютно спокойны. Специалистов, которые не только хорошо знают свое дело, но и любят его, сразу видно. Открытость, вовлеченность и сопереживание — мои ассоциации с командой «Россети Северный Кавказ», — отметила Марет Арчакова, директор школы номер 19 города Назрани.

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