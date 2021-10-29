Энергетики выдали более 8,5 МВт мощности объектам АПК в Ингушетии

Самый крупный реализованный проект в регионе — выдача 4,9 мегаватт дополнительной мощности первому интенсивному фруктовому саду в республике и одному из самых крупных на Северном Кавказе ООО «Сад — Гигант Ингушетия». По заявке садоводческого комплекса энергетики довели суммарную мощность электроснабжения предприятия до 12,6 МВт.

Специалисты также обеспечили выдачу порядка 2,6 мегаватт мощности крупному инвестиционному проекту общей стоимостью в 3,8 млрд рублей — птицеводческому комплексу «Южный» в Малгобекском районе. Предприятие занимается производством экологически чистой по стандартам «халяль» продукции из мяса индейки.

Кроме того, в январе-октябре компания «зажгла свет» девяти крестьянско-фермерским хозяйствам и фермам в городах Малгобек, Сунжа, сельских поселениях Плиево, Нестеровкое, Долаково.

«Агропромышленный комплекс сегодня один из основных в материальном производстве Ингушетии — обеспечение электроэнергией предприятий сельского хозяйства является важным фактором для роста экономики региона. И энергокомпания со своей стороны готова реализовать все необходимые мероприятия для поддержки и развития стратегического сектора. Самый верный подход, на наш взгляд, не просто качественное выполнение своих обязательств, но и поддержка постоянной связи. Потребители всегда должны быть уверены в нас и нашей поддержке», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Каавказ» — «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Повышенное внимание к отработке направления, с учетом важности каждой заявки и необходимости максимальной прозрачности процесса, уже приносит результаты: рост количества исполненных договоров технологического присоединения и выданной мощности, благодарность потребителей. Один из них — Бекхан Гелисханов, владелец зерносушилки в сельском поселении Долаково. Согласно заявке предприятие получило на принимающие устройства 150 кВт мощности.

«Мое сотрудничество с «Россети Северный Кавказ» прошло под знаком надежности на всех без исключения этапах. Я увидел все базовые элементы хорошего сервиса: оперативность в обработке запроса, контроль за реализацией обязательств, компетентность и вежливость. Но главное, что меня подкупило — уже после того, как объект был введен в работу, нас посетил руководитель «Ингушэнерго»: проверил качество выполненных работ по технологическому присоединению и электрификации, поинтересовался успехами, предложил помощь. Вот что значит работать не с безликой организацией, а с конкретными людьми, партнерами, которые обязательно протянут руку в нужный момент», — отметил Бекхан Гелисханов.