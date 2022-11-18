Энергетики выдали дополнительную мощность для развития села в Ингушетии

Мероприятия выполнены в рамках внеплановых работ ремонтной программы филиала «Ингушэнерго», сообщает пресс-служба компании.

Алиюртовцы, проживающие по улицам Евлоева, Зязикова и Лермонтова, столкнулись с низкими показателями входящего напряжения. С каждым днем проблема нарастала, усугубившись частыми перебоями электроснабжения.

Инициативная группа сразу обратились в филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго». Выехавшие на место специалисты предприятия установили: нагрузка на оборудование достигла предельных значений. От трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА в общей сложности запитаны порядка 50 потребителей, при нормативном значении в 30. В этой ситуации энергетики приняли привычное для себя решение — оперативно сделать все возможное, чтобы исправить проблему.

На первом этапе сотрудники Магасских районных электрических сетей установили новый трансформатор мощностью 250 кВА. Следующим шагом стала замена ветхой деревянной опоры на новую железобетонную и 250 метров оголенного провода на самонесущий изолированный на питающей воздушной линии 0,4 кВ.

«Установка нового оборудования позволит обеспечить качественное электроснабжение заявителей и резерв на случай присоединения новоселов. А монтаж современного провода на участке отходящей линии — даст возможность повысить параметры безопасности энергообъекта, снизить потери в сетях и вероятность технологических нарушений», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

«Мои впечатления от команды «Россети Северный Кавказ» — простота, отзывчивость, желание помочь. Специалисты трудятся над обеспечением надежного и качественного электроснабжения нашей республики в непростых условиях, но делают это добросовестно. В этом я убедился лично», — отметил житель сельского поселения Али-Юрт Умар Досхоев.