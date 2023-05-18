Энергетики выдали почти 1,8 МВт мощности новым школам и детским садам в Ингушетии
Восемь образовательных организаций обеспечили электроэнергией «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба компании.
Энергетики выдали порядка 1,2 МВт мощности четырем школам в городе Сунже, сельских поселениях Троицкое и Сурхахи, горном населенном пункте — Ольгетти. Кроме того, специалисты подключили к централизованным сетям компании четыре детских сада на 570 кВт. Дошкольные учреждения расположены в городах Малгобек и Назрань, отдаленном сельском поселении Вежарий-Юрт.
Напомним, технологическое присоединение новых потребителей к сетям — одно из важнейших направлений комплексной работы энергетиков, направленной на повышение доступности электросетевой инфраструктуры.
В группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.