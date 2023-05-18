Энергоснабжение

Энергетики выдали почти 1,8 МВт мощности новым школам и детским садам в Ингушетии

0

Восемь образовательных организаций обеспечили электроэнергией «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба компании.

Энергетики выдали порядка 1,2 МВт мощности четырем школам в городе Сунже, сельских поселениях Троицкое и Сурхахи, горном населенном пункте — Ольгетти. Кроме того, специалисты подключили к централизованным сетям компании четыре детских сада на 570 кВт. Дошкольные учреждения расположены в городах Малгобек и Назрань, отдаленном сельском поселении Вежарий-Юрт.

Напомним, технологическое присоединение новых потребителей к сетям — одно из важнейших направлений комплексной работы энергетиков, направленной на повышение доступности электросетевой инфраструктуры.

В группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудник ОФСИН по Ингушетии спас молодую женщину, сдав кровь редкой группы
В Ингушетии призывникам организовали торжественные проводы в армию
В Ингушетии задержанного с наркотиками 17-летнего юношу заключили под стражу
В Назрани прошел заключительный этап олимпиады школьников по ингушскому языку и литературе
В Малгобеке строят детский сад в рамках нацпроекта «Демография»
Единороссы Ингушетии проверили ход реконструкции моста в Карабулаке
Около 100 мероприятий запланировано в Ингушетии к Дню республики
Депутаты Народного собрания Ингушетии принимают участие в конференции ЮРПА в Адыгее
Депутат парламента Ингушетии принял участие в обсуждении работы патологоанатомической службы России
В Ингушетии пенсионерке подбросили новорожденного ребенка
Старейшины призвали власти Ингушетии и правоохранителей сурово наказать виновных в гибели малолетней девочки

Главное

Яндекс.Метрика

 