Энергетики завершили строительство ЛЭП, отреагировав на обращение жителей города Назрани Ингушетии

Улица Тумгоева расположена в районе новостроек «За каналом», который входит в число наиболее проблемных для энергетиков. Строительство электрических распределительных сетей в районах новостроек относится к компетенции муниципальных органов власти. Однако участок не электрифицировали, и собственники земель решили проблему с коммуникациями самостоятельно. Для этих целей жители использовали преимущественно деревянные подручные конструкции и неизолированные провода. Работы велись без проектов, без учета перспектив развития, с нарушением правил безопасности при эксплуатации электроустановок. Как следствие — перепады напряжения, короткие замыкания и постоянный перегруз оборудования предприятия, не рассчитанного на нелегальную нагрузку.

Одним из способов решения застарелой проблемы низкого качества электроснабжения «новостроя» стал проект компании «Россети» по реконструкции распределительных сетей. Замену аварийных и дефектных опор, оголенного провода на самонесущий изолированный, установку интеллектуальных приборов учета энергетики инициировали в части Центрального, Альтиевского и Гамурзиевского округов города Назрани, сельских поселений Барсуки, Плиево, Сагопши, Троицкое, Экажево.

Улица Тумгоева вошла в программу, но за время ее реализации успела разрастись и порядка семи домовладений не вошли в проект.

«Как правило, в бюджетах муниципалитетов недостаточно средств на электрификацию территорий, и люди обживаются самостоятельно. Так случилось и с нами. Конечно, такие «сети» не способны обеспечить качественное электроснабжение, а главное, представляют реальную опасность. В такой ситуации легко представить нашу радость, когда специалисты приступили к работе. Всей семьей практически дни считали. И новость о том, что наш участок не вошел в проект — мы построились уже после его формирования — стала настоящим ударом. Представьте, в шаге от нас яркий и бесперебойный свет, а мы остаемся ни с чем. За помощью обратились к руководителю «Ингушэнерго» Исламу Гандалоеву. Я был абсолютно уверен, что энергетики отзовутся. И не ошибся. Спасибо большое и искреннее. Добросовестное отношение к профессиональным обязанностям — это, безусловно, хорошо. Но работа, выполненная вне зоны ответственности, продиктованная только заботой, — ценна вдвойне», — отметил житель улицы Салман Пугоев.

«Закрыла» обращение по поручению исполняющего обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислама Гандалоева оперативно-ремонтная бригада Назрановских районных электрических сетей. Специалисты установили 5 железобетонных опор и смонтировали порядка 170 метров самонесущего изолированного провода.

Теперь многолетняя проблема низкого качества электроснабжения решена для всех без исключения жителей улицы Тумгоева, отмечается в релизе пресс-службы «Россети Северный Кавказ».