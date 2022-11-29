Энтузиастов любительского спорта в Ингушетии приглашают на конкурс проектов «Ты в игре»

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В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» энтузиасты любительского спорта смогут рассказать о своей инициативе на всю страну, участвуя в конкурсе проектов «Ты в игре», и получить денежные призы.

По информации Минспорта Ингушетии, в конкурсе участвуют проекты, которые реализуются в сфере любительского спорта. Они должны быть социально значимыми и направлены на улучшение качества жизни людей, обладать уникальной идеей, иметь стратегию развития.

Призовой фонд третьего сезона: Гран-при конкурса — 1 млн рублей; пять денежных призов в размере 300 тыс. рублей для победителей номинаций; специальный приз от партнера конкурса в номинации «Народное голосование».

Отмечается, что заявку можно оставить на сайте https://tyvigre. ru. Прием заявок продлится до 23 января 2023 года.

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