Энтузиастов любительского спорта в Ингушетии приглашают на конкурс проектов «Ты в игре»

По информации Минспорта Ингушетии, в конкурсе участвуют проекты, которые реализуются в сфере любительского спорта. Они должны быть социально значимыми и направлены на улучшение качества жизни людей, обладать уникальной идеей, иметь стратегию развития.

Призовой фонд третьего сезона: Гран-при конкурса — 1 млн рублей; пять денежных призов в размере 300 тыс. рублей для победителей номинаций; специальный приз от партнера конкурса в номинации «Народное голосование».

Отмечается, что заявку можно оставить на сайте https://tyvigre. ru. Прием заявок продлится до 23 января 2023 года.