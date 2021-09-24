Здравоохранение

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ингушетии относительно стабильная

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Эпидемиологическая ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ингушетии относительно стабильная, сообщила на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Ингушетии замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Майя Цолоева.

«Согласно данных еженедельного мониторинга, проводимого управлением, заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на неэпидемическом уровне», — сказала она.

Цолоева напомнила, что грипп — чрезвычайно контагиозное острое инфекционное заболевание, легко передающее от человека к человеку и распространенное повсеместно. Каждый абсолютно восприимчив к вирусам гриппа. В настоящее время одним из эффективных способов профилактики является вакцинация.

«В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача прививочную кампанию против гриппа в осенний период 2021 года необходимо провести с охватом не менее 60% от численности населения субъекта и не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарем», — отметила замруководителя управления Роспотребнадзора по республике.

По итогам заседания вице-премьером Марьям Амриевой учреждениям здравоохранения, образования, ветеринарного управления и другим причастным организациям были даны поручения усилить мероприятия по профилактике полиомиелита, гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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