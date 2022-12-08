Епископу Варлааму преподнесли картину с изображением храма Тхаба-Ерды в горной Ингушетии

«Ваха Беков передал поздравительное письмо от Главы региона и картину ингушского художника с изображением одного из старейших в России памятников христианского зодчества — храма Тхаба-Ерды, расположенного в горной Ингушетии и бережно сохраняемого народом на протяжении нескольких веков», — отметил представитель Миннаца республики.

Министр пожелал епархии укрепления в силах и терпения в служении Господу, а православным прихожанам мира и благополучия.

По его словам, в сложившихся геополитических условиях укрепление межконфессионального единства и дружбы народов нашей многонациональной страны является оплотом ее стабильности и обороноспособности.

Территория махачкалинской епархии изначально входила в состав Астраханской епархии, а в 1842 году, когда была образована Ставропольская епархия, Махачкалинская епархия вошла в ее состав.

28 декабря 1998 года она вошла в состав Бакинской епархии. 22 марта 2011 года образовалась самостоятельная Махачкалинская епархия. Такое решение принял Синод.

Первый в Дагестане крестный ход, посвященный 280-летию со дня основания города Кизляра, с участием 3-х тыс. человек, прошел 2 октября в 2015 году. Его возглавил нынешний архиепископ Варлаам.