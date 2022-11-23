Еще одна новая школа на 720 мест появится в Малгобекском районе Ингушетии
В одном из сел Малгобекского района республики построят новое трехэтажное здание общеобразовательного учреждения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
«Школу на 720 ученических мест строят в сельском поселении Верхние Ачалуки. В настоящее время на объекте ведутся работы по укладке мягкой кровли, монтаж оконных блоков, устройство вентиляции, внутренние отделочные работы», — сказал собеседник издания.
По его данным, кроме того, благоустраивается прилегающая к объекту территория, с устройством ленточного фундамента с параллельной установкой ограждения.
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Школа возводится по нацпроекту «Образование».
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Техническое сопровождение и контроль на площадке осуществляет управление капитального строительства республики.
По данным пресс-службы, в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», а также ФЦП «Сейсмика» и «Стимул» в республике ведется строительство 32 школ и 20 детских садов, которые будут сданы в эксплуатацию в течение 2022-2023 годов. Всего после завершения строительства указанных образовательных учреждений в республике будет создано 3 тыс. 224 рабочих места.
По информации Минобрнауки региона, дефицита профессиональных кадров учреждения системы образования пока не испытывают.