Еще одно дошкольное учреждение возводится в городе Малгобеке Ингушетии

По словам подрядчика, в настоящее время ведётся монолитное перекрытие первого этажа.

Здание вместит в себя зоны для занятий и отдыха, кабинеты психолога и логопеда, залы для музыкальных и спортивных занятий, медицинский кабинет, пищевой блок и административно-хозяйственный блок.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Малгобека, благодаря созданию этого объекта появятся дополнительные места для самых маленьких горожан.