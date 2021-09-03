Еще одно дошкольное учреждение возводится в городе Малгобеке Ингушетии
В Малгобеке продолжается возведение согласно утверждённому графику нового дошкольного учреждения на 220 мест в рамках нацпроекта «Демография».
По словам подрядчика, в настоящее время ведётся монолитное перекрытие первого этажа.
Здание вместит в себя зоны для занятий и отдыха, кабинеты психолога и логопеда, залы для музыкальных и спортивных занятий, медицинский кабинет, пищевой блок и административно-хозяйственный блок.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Малгобека, благодаря созданию этого объекта появятся дополнительные места для самых маленьких горожан.