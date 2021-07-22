Приговор

Еще одного экс-главу администрации в Ингушетии приговорили к условному сроку за махинации с землями

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Суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю администрации сельского поселения Барсуки Назрановского района, обвиненного в незаконном выделении муниципальных земель местным жителям, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«Суд признан мужчину виновным в совершении преступлений по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления)», — сказал представитель ведомства.

По его информации, осужденный при отсутствии правовых оснований выдал выписки из похозяйственных книг администрации с ложными сведениями о наличии у нескольких местных жителей земельных участков.

Эти выписки послужили основанием для регистрации их права собственности на упомянутые земли.

Бывшего муниципального чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Как сообщалось на этой неделе, три года условно получил экс-глава Насыр-Кортского административного округа Назрани за незаконное оформление на местных жителей нескольких участков, находившихся в муниципальной собственности.

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Экс-главу Насыр-Кортского округа Ингушетии приговорили к условному сроку за незаконное выделение земель

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