Еще одного экс-главу администрации в Ингушетии приговорили к условному сроку за махинации с землями
Суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю администрации сельского поселения Барсуки Назрановского района, обвиненного в незаконном выделении муниципальных земель местным жителям, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.
«Суд признан мужчину виновным в совершении преступлений по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления)», — сказал представитель ведомства.
По его информации, осужденный при отсутствии правовых оснований выдал выписки из похозяйственных книг администрации с ложными сведениями о наличии у нескольких местных жителей земельных участков.
Эти выписки послужили основанием для регистрации их права собственности на упомянутые земли.
Бывшего муниципального чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы условно.
Как сообщалось на этой неделе, три года условно получил экс-глава Насыр-Кортского административного округа Назрани за незаконное оформление на местных жителей нескольких участков, находившихся в муниципальной собственности.