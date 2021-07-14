МВД

Еще три человека задержаны по делу об обстреле правоохранителей в больнице в Ингушетии

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Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали всего пять человек в рамках расследования уголовного дела о вооруженном нападении на полицейских несколько лет назад в Назрани, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В рамках расследования уголовного дела о вооруженном нападении бандгруппы на сотрудников МВД, осуществлявших охрану правопорядка на территории республиканской больницы в 2014 году, задержаны три человека, ранее были арестованы двое местных жителей», — сказал собеседник издания.

По его информации, в ходе оперативно-разыскных мероприятий по этому делу изначально были задержаны 36-летний и 27-летний жители Назрановского района. По данным СУ СКР по региону, на них завели дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 208 УК РФ (оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение и перевозка боеприпасов).

Как сообщил нашему изданию другой информированный источник, по месту жительства фигурантов силовики нашли два самодельных взрывных устройства, кроме того, вышли на обустроенный тайник, из которого изъяты два незарегистрированных автомата Калашникова калибра 7,62 мм и 711 патронов к ним.

Показания этих двух задержанных помогли выйти на след еще трех фигурантов.

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