Этнограф Дзарахова передала в дар РДНТ Ингушетии материалы о выдающейся артистке Рае Евлоевой

«Зейнеп Магомет-Тагировна долгое время занимается исследованием жизненного пути Клавдии (Раи) Евлоевой. В настоящее время она работает над монографией, посвященной этой великой артистке. В распоряжение РДНТ ученый передала собранные ею и уже изданные материалы, а также богатый архив фотографий Евлоевой. У нас состоялась интересная беседа о жизни яркой представительницы культуры и искусства ингушского народа», — рассказал директор учреждения Алаудин Эсмурзиев.

По его словам, все материалы, переданные Зейнеп Дзараховой, войдут в архивный фонд РДНТ, посвященный Евлоевой.

Напомним, что в Ингушетии продолжается подготовка к вечеру памяти, посвященному Клавдии Евлоевой, оставившей яркий след в народном искусстве и в сердцах целой армии горячих поклонников её творчества.

Также в РДНТ готовится к изданию репертуарная книга Евлоевой, в которую войдут её лучшие авторские произведения, снискавшие ей широкую известность и популярность. Выход репертуарной книги запланирован к дате проведения вечера памяти артистки, участие в котором примут деятели культуры Северного Кавказа.