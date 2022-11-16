Этнограф Дзарахова передала в дар РДНТ Ингушетии материалы о выдающейся артистке Рае Евлоевой

0

Ингушский этнограф, доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова передала в дар Республиканскому дому народного творчества Ингушетии материалы о жизни и деятельности выдающейся гармонистки, певицы, композитора и хореографа-постановщика танцев, народной артистки республики и заслуженной артистки России Клавдии (Раи) Евлоевой, сообщила пресс-служба РДНТ.

«Зейнеп Магомет-Тагировна долгое время занимается исследованием жизненного пути Клавдии (Раи) Евлоевой. В настоящее время она работает над монографией, посвященной этой великой артистке. В распоряжение РДНТ ученый передала собранные ею и уже изданные материалы, а также богатый архив фотографий Евлоевой. У нас состоялась интересная беседа о жизни яркой представительницы культуры и искусства ингушского народа», — рассказал директор учреждения Алаудин Эсмурзиев.

По его словам, все материалы, переданные Зейнеп Дзараховой, войдут в архивный фонд РДНТ, посвященный Евлоевой.
Напомним, что в Ингушетии продолжается подготовка к вечеру памяти, посвященному Клавдии Евлоевой, оставившей яркий след в народном искусстве и в сердцах целой армии горячих поклонников её творчества.

Также в РДНТ готовится к изданию репертуарная книга Евлоевой, в которую войдут её лучшие авторские произведения, снискавшие ей широкую известность и популярность. Выход репертуарной книги запланирован к дате проведения вечера памяти артистки, участие в котором примут деятели культуры Северного Кавказа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии принимает участие в конференции по защите прав молодежи
В День правовой помощи детям судебные приставы Ингушетии откроют «горячую линию»
В селе Сагопши Ингушетии единороссы проверили организацию горячего питания для школьников
Ход строительства спортплощадок в городе Назрани проверили единороссы Ингушетии
На территории Мемориального кладбища жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии установлены защитные ограждения для деревьев
В Ингушетии к Всемирному дню борьбы с диабетом провели конференцию
В городе Карабулаке Ингушетии в ближайшее время откроется школа на 720 мест
Юный ингушский борец-классик Асланбек Костоев стал победителем турнира в Грозном
Премьер Ингушетии поручил обновить остановки общественного транспорта
В Ингушетии меньше всего новых случаев коронавируса по стране
В селе Пседах Ингушетии с учащимися школ провели беседу на тему терроризма и экстремизма

Главное

Яндекс.Метрика

 