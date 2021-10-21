Этнограф Султан Мерешков передал в дар краеведческому музею Ингушетии свои новые книги

Фонд музея пополнился книгами «Об ингушском фольклоре. Исследования и тексты» и «Записи об этнографии ингушей». Автор собственноручно подписал и передал издания на постоянное хранение.

Султан Алаудинович Мерешков — известный ингушский литератор, педагог, журналист, заведующий отделом этнографии Республиканского дома народного творчества Ингушетии. С 1980 года занимается сбором, систематизацией, публикацией фольклорных, лингвистических, этнографических материалов ингушского народа, является автором нескольких книг и соавтором ряда научных публикаций и монографий, в том числе академического труда «Ингуши».