Этнограф Султан Мерешков передал в дар краеведческому музею Ингушетии свои новые книги

0

Этнограф Султан Мерешков передал в дар Ингушскому государственному музею краеведения имени Тугана Мальсагова свои новые книги, сообщила пресс-служба учреждения.

Фонд музея пополнился книгами «Об ингушском фольклоре. Исследования и тексты» и «Записи об этнографии ингушей». Автор собственноручно подписал и передал издания на постоянное хранение.

Султан Алаудинович Мерешков — известный ингушский литератор, педагог, журналист, заведующий отделом этнографии Республиканского дома народного творчества Ингушетии. С 1980 года занимается сбором, систематизацией, публикацией фольклорных, лингвистических, этнографических материалов ингушского народа, является автором нескольких книг и соавтором ряда научных публикаций и монографий, в том числе академического труда «Ингуши».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В сельском поселении Галашки Сунженского района Ингушетии заменили больше километра ветхого трубопровода
Соглашение о взаимодействии в сфере развития АПК подписали Ингушетия и Россельхозбанк
За сутки в Ингушетии Covid-19 подтвержден у 69 человек
Как создать благоприятные условия для развития 5G в России: комплексное исследование «Ростелекома»
Жительница Малгобека Ингушетии Антонина Столяренко получила поздравление с юбилеем от Президента России
«Ингушавтодор» устранил самовольно уложенные искусственные неровности
Общественные палаты Дагестана и Ингушетии заключили соглашение о взаимодействии
«Ростелеком» предлагает малому и среднему бизнесу персонифицированные решения на основе Data Science
Объем сельхозпроизводства в Ингушетии за 9 месяцев текущего года вырос на 8,5%
Юные спортсмены из Ингушетии готовятся поставить новые мировые рекорды
Представитель Ингушетии впервые примет участие в популярном телешоу «Русский ниндзя»

Главное

Яндекс.Метрика

 