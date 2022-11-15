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Этнограф Зейнеп Дзарахова передала в дар краеведческому музею Ингушетии книгу об Айшет Дударовой

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялась встреча директора Магомета Сагова с этнографом, членом Союза журналистов России Зейнеп Дзараховой, сообщила пресс-служба учреждения.

Цель данного визита — передача в дар музею книги о жизни и творчестве заслуженного деятеля культуры Ингушетии, члена Союза журналистов России, известного педагога Айшет Дударовой. Также архив музея пополнился фотоматериалом, над которым работала журналистка в разные промежутки времени.

Айшет Дударова долгие годы работала в республиканской газете «Ингушетия», и в коллективе к ней относились с глубоким уважением. Опыт преподавательской деятельности, знание литературы, широкий кругозор ценили и коллеги, и читатели. В процессе своей деятельности Айшет часто пересекалась с выдающимися личностями, она освещала самые разнообразные события культуры, истории, подкрепляя всё фотодокументальным материалом.

Этнограф Зейнеп Дзарахова является составителем книги «Айшет Дударова. Жизнь и творчество». В ней она рассказывает о жизни и творческом пути Айшет, также в книге представлены материалы под авторством Дударовой, изданные в разные годы.

«Весь переданный материал в ближайшее время будет экспонироваться в постоянной экспозиции зала этнографии. Выражаем благодарность Зейнеп Магомет-Тагировне за участие в пополнении фонда музея краеведения», — отметил Магомет Сагов.

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