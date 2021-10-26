Этнографический диктант напишут в тронном зале 100-метровой башни Согласия в Ингушетии

«В формате оффлайн акция пройдет 3 ноября в тронном зале башни Согласия в городе Магасе, соблюдением противоэпидемиологических мер. Стартует мероприятие в 11:00 мск», — цитирует Волкова пресс-служба Главы и правительства региона.

Ожидается, что в акции примут участие депутаты, представителей органов власти и национальных культурных общин республики.

Отметим, что в этом году этнографический диктант можно будет написать и онлайн. Для этого необходимо с 3 по 7 ноября зайти на сайт miretno. ru, нажать на кнопку «Пройти Диктант», заполнить контактные данные и перейти к заданиям. Участникам нужно ответить на 30 вопросов, на прохождение которых отводится 45 минут. Итоги акции подведут ко Дню Конституции России — 12 декабря.

Большой этнографический диктант — это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.