История Ингушетии

Этнографическое мероприятие провели со школьниками в ДК сельского поселения Али-Юрт Ингушетии

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В Доме культуры сельского поселения Али-Юрт Назрановского района республики провели мероприятие со школьниками на тему «Бытовая утварь ингушей».

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, художественный руководитель учреждения Хяди Евлоева рассказала детям о быте ингушей в старые времена, познакомила их с богатыми традициями, материальной и духовной культурой ингушей.

«Важнейшим наследием любого народа является то, что передается из поколения в поколение — традиции, обычаи, быт, культура и язык. Всё то, что нас окружает, передалось нам от наших предков, хотя с течением времени многое теряется, трансформируется и исчезает. Возникает необходимость сохранения и бережного отношения к нашему наследию», — подчеркнула худрук.

Выставочный проект был разработан совместно с библиотекой и коллективом Дома культуры, с целью наглядной демонстрации предметов этнографии и ингушского быта, материальной и духовной культуры ингушей, утерянных в результате депортации ингушского народа 1944-го года в Среднюю Азию и Казахстан.

В выставочном пространстве появились новые предметы домашней утвари ингушского быта: деревянный черпак и шумовка, деревянные кружки, медные кувшин и кружки, очажная цепь, медный таз «чара», кувшин «кумган».

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