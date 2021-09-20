Сбер выступает генеральным партнёром выставки с обширной собственной деловой программой. В этом году его демозона наполнена десятками деловых встреч и подписаний соглашений с ключевыми игроками рынка, а также интерактивной информацией о мерах господдержки АПК, цифровых финансовых инструментах и нефинансовых сервисах для отрасли.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Южные регионы России — одна из ключевых и высокомаржинальных территорий для садоводов. И мы остаёмся здесь крупнейшим кредитором с самым масштабным опытом финансирования отраслевых проектов. Соответственно — и с самой глубокой экспертизой рынка. Фактически сегодня каждый значимый для отрасли проект проходит нашу оценку. И большинство из них быстро растут в партнёрстве с экосистемой Сбера. В целом, за последние 3 года Юго-Западный банк прокредитовал более 20 отраслевых проектов на 12 млрд ₽ в 6 южных регионах страны суммарной площадью в 6,4 тыс. га, а ёмкость построенных плодохранилищ превысила 157 тысяч тонн. Кроме того, работа с садоводческими проектами — это «зелёное» кредитование, значимая часть ESG-стратегии Сбера, повышающая качество жизни, развитие отвественного финансирования и водосберегающих эко-технологий. Последнее особенно актуально для Северного Кавказа, где сады предотвращают эрозию почв и наступление пустыни».

Сегодня на рынке сохраняется дефицит плодохранилищ и растёт число инвестпроектов по переработке продукции садоводов. И всё больше востребованы качественные натуральные российские соки, варенье, детское питание. Поэтому Юго-Западный банк продолжает наращивать объёмы финансирования отрасли и долю садоводческих проектов в общем кредитном портфеле. Также помимо традиционных яблок садоводы всё чаще выбирают нишевые культуры: например — голубику, орехи.

На PRO Яблоко-2021 компании экосистемы Сбера показывают свои отраслевые решения. Все они повышают экономическую эффективность, помогают в юридическом и финансовом аутсорсинге, внедрении последних мировых разработок в АПК. К примеру, ГЕОМИР рассказывает о цифровых технологиях и метеостанциях в садах. Cognitive Agro Pilot проводит презентацию робота-автопилота для сельхозтехники. Также здесь представлены лизинговые и страховые решения для бизнеса любого масштаба.