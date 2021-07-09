Ежегодно в третью субботу мая будет отмечаться День ингушских башен

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, предполагается, что в этот праздничный день в регионе будут проходить публичные культурно-исторические, научно-просветительские и другие мероприятия.

В пресс-службе напомнили, что самоназвание ингушей, одного из древнейших народов Кавказа по подтвержденным данным ученых, — «гIалгIай» происходит от слова «гIала» — «башня» — и означает «жители башен».

Древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения сосредоточены в горной части Ингушетии. В периметре башенных комплексов также могут располагаться и другие объекты ингушского зодчества — святилища и склепы. Среди наиболее известных памятников — замковый комплекс Вовнушки, ставший финалистом проекта «Семь чудес России».