Фабрика в Ингушетии обеспечит 20 тыс. участников СВО качественной обувью

Расширить ассортимент продукции, производимой на обувной фабрике, было решено после поручения Главы республики Махмуда-Али Калиматова.

По информации начальника производства предприятия Владислава Иовашвили, в настоящее время предприятие занимается пошивом модели собственной разработки. При ее создании использовалась высококачественная кожа, хорошая нестирающаяся подошва из каучука. По ее словам, все фабрики шьют одинаковые модели, поэтому они решили внести кое-какие новинки, чтобы у военнослужащих была не только удобная, но и красивая обувь.

Кроме того, на фабрике также разработали модель тактических ботинок, которые созданы из комбинации высококачественной и экшн-кожи. Такая обувь подходит для носки в любую погоду и является водонепроницаемой с высокой прочностью.

«Сейчас непростые времена для нашей страны и поэтому все силы брошены на то, чтобы обеспечить наших военнослужащих, солдат одеждой, обувью. Для начала мы сделаем небольшую партию, но в будущем планируем увеличить количество, все зависит от того, сколько у нас будет заказов. На данный момент поступило очень хорошее предложение, мы хотим подписать договор, в рамках которого поставим около 20 тыс. пар тактических ботинок, поскольку эти образцы были отправлены в Москву, где их утвердили, теперь мы собираем комплектующие для реализации заказа», — добавила Иовашвили.

При этом, фабрика не забросила свой основной вид деятельности и параллельно занимается пошивом разных видов обуви для мужчин, женщин и детей.

«Мы должны поддерживать ребят, которые защищают интересы Отечества и во всем помогать им. На данный момент обувная фабрика Ингушетии начала пошив обуви для участников СВО, далее рассматриваются варианты запуска производства спецодежды для военнослужащих на нашей единственной швейной фабрике. Это будет наш посильный вклад в общее дело страны», — цитирует Махмуд-Али Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Обувная фабрика «Фелидже Пелле» открылась в Ингушетии на месте завода электродвигателей малой мощности в конце 2020 года. Предприятие было запущено инвестором из Турции. На фабрике около 250 человек производят мужскую, женскую, детскую обувь и обувь по индивидуальным заказам. При выходе на проектную мощность планируется увеличение числа сотрудников до 600 человек.