ФАДН проводит конкурс на соискание премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»

Конкурс проводится по 7 номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2020-2021 годах, ранее не принимавшие участие в конкурсе.

Приём заявок продлится до 26 ноября 2021 г. по адресу slovo@fadn. gov. ru, после чего экспертный совет, в состав которого входят известные мировые ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов. Итогом станет награждение обладателей лучших реализованных проектов.