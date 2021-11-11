Конкурс

ФАДН проводит конкурс на соискание премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»

0

В России дан старт приёму заявок на соискание V Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» (конкурс лучших реализованных проектов). Премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия страны.

Конкурс проводится по 7 номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2020-2021 годах, ранее не принимавшие участие в конкурсе.

Приём заявок продлится до 26 ноября 2021 г. по адресу slovo@fadn. gov. ru, после чего экспертный совет, в состав которого входят известные мировые ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов. Итогом станет награждение обладателей лучших реализованных проектов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
МВД по Ингушетии проводит акцию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»
В Ингушетии самая высокая смертность от Covid-19 среди пациентов старше 50 лет
Ингушетия в числе регионов-лидеров большого этнографического диктанта по среднему баллу
Один человек ранен из травматического пистолета в результате конфликта в поселке Карца
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ЦОД
Депутаты фракции «Единая Россия» оказали адресную материальную помощь малоимущей семье
Ингушетия в будущем году запустит авиарейсы в Самару, Сочи и Тюмень
Глава Ингушетии поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником
Ингушский врач стал обладателем премии «ПроДокторов»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «В музей всей семьей»
Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее

Главное

Яндекс.Метрика

 