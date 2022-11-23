ФАС России согласовала кандидатуру руководителя тарифного органа Ингушетии

«Федеральная антимонопольная служба осуществляет контрольно-надзорные функции в сфере тарифного регулирования, поэтому ведомство проводит аттестацию руководителей региональных тарифных ведомств. В нашей республики таким органом является Государственная жилищная инспекция», — сказал корреспонденту газеты «Ингушетия» руководитель Ингушского УФАС России Батыр Точиев.

Таким образом, по его словам, ФАС России контролирует единообразие тарифной политики на федеральном и региональном уровне.

«Ведомство согласовало кандидатуру Багаудина Могушкова на должность начальника Государственной жилищной инспекции Республики Ингушетия. С кандидатом обсуждались вопросы возникающих споров и разногласий между регулируемыми организациями и региональными властями, способы их досудебного решения, правоприменительной практики», — отметил Точиев.

Напомним, что Могушков исполнял обязанности начальника Госжилинспекции республики с марта прошлого года.