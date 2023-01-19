Фатиму Албакову утвердили в должности ректора Ингушского госуниверситета

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Заслуженный деятель науки Ингушетии Фатима Албакова назначена новым ректором Ингушского государственного университета, сообщает пресс-служба вуза.

«Министр науки и высшего образования РФ В. Н Фальков назначил Албакову Фатиму Юсуповну ректором Ингушского государственного университета на должность ректора вуза», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Албакова начала трудовую деятельность в 1984 году. Она была преподавателем Чечено-Ингушского госуниверситета и заведующей отделом этнографии, археологических исследований и истории НИИ Ингушетии.

Обязанности ректора ИнгГУ Фатима Албакова исполняла с весны 2021 года.

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