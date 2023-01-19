Фатиму Албакову утвердили в должности ректора Ингушского госуниверситета

«Министр науки и высшего образования РФ В. Н Фальков назначил Албакову Фатиму Юсуповну ректором Ингушского государственного университета на должность ректора вуза», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Албакова начала трудовую деятельность в 1984 году. Она была преподавателем Чечено-Ингушского госуниверситета и заведующей отделом этнографии, археологических исследований и истории НИИ Ингушетии.

Обязанности ректора ИнгГУ Фатима Албакова исполняла с весны 2021 года.