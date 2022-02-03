Регби

Федерация регби Ингушетии приглашает студентов ИнгГУ стать участниками спортивной команды

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В Ингушском государственном университете состоялась встреча президента региональной федерации регби Ислам-Бека Циздоева с ректором вуза Фатимой Албаковой.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия федерации регби и университета. Также был представлен тренер ИнгГУ по регби Магомед Мальсагов, который является мастером спорта по вольной борьбе, чемпионом СКФО по регби-15 2020 года и лицензированным тренером по регби.

В планах федерации — участие команды ИнгГУ в межвузовских, региональных и межрегиональных соревнованиях, а главное — участие в универсиаде России по регби. В связи с этим объявляется набор в команду среди студентов ИнгГУ. По всем вопросам обращаться по номеру телефона/вацап +7(963)399-32-90.

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